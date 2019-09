Starcia na Bliskim Wschodzie! Hezbollah zniszczył Izraelowi czołg, Izrael zbombardował południowy Liban

Armia Izraela przeprowadziła 1 września atak na terytoria południowego Libanu. Ludność strefy przygranicznej w obszarze 4 km od granicy poproszono o pozostanie w domach i skorzystanie ze schronów. Był to odwet za wcześniejszy atak Hezbollahu na terytorium Izraela przy użyciu wyrzutni przeciwpancernych.

Hezbollah podał, że zniszczył w ten sposób izraelski czołg. Armia izraelska podała tylko, że ​​pocisk przeciwpancerny został wystrzelony w niedzielę (1 września) z Libanu na wioskę Avivim w północnym Izraelu, ale nie podała żadnych informacji o ewentualnych stratach.

Tymczasem działający w Libanie oddział Hezbollahu twierdzi, że trafił i zniszczył czołg, a po stronie wroga byli też zabici i ranni. Informacji tych nie potwierdzono. Jednak Tel Aviv przeprowadził ripostę, a celem miały być tereny skąd wystrzelono przeciwpancerne pociski.

BREAKING: Lebanon's Al-Mayadeen TV said that Hezbollah has destroyed an Israeli military vehicle near the border, and that the strike "killed and wounded those inside"https://t.co/2P2aIx70iv

— Haaretz.com (@haaretzcom) September 1, 2019