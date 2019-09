Szef londyńskich oddziałów ISIS złapany. Nero Saraiva odpowiada m.in za porwania i śmierć dziennikarzy [VIDEO]

Kurdowie poinformowali, iż w Syrii schwytano Nero Saraivę, który uchodzi za szefa londyńskich dżihadystów, którzy przyłączyli się do ISIS. Ma m.in. odpowiadać za śmierć zachodnich dziennikarzy.

Kurdyjskie siły poinformowały o schwytaniu 33-letniego Nero Saraivy, który dla ISIS organizował rekrutację terrorystów w Londynie, ich wyjazd na Bliski Wschód i został ich szefem. Potem dowodził oddziałami terrorystów pochodzących z Zachodu. Islamista miał zostać złapany kilka miesięcy temu na wschodzie w Syrii w Baghuz, ale dopiero teraz o tym poinformowano. Wczesniej przez kilka tygodni trwało ustalanie tożsamości terrorysty.

Saraiva ma odpowiadać n.in za porwanie i śmierć zachodnich dziennikarzy. Wywiad podejrzewał, iż to własnie on stał za porwaniem w 2012 roku Johna Cantlie, brytyjskiego fotoreportera wojennego. Do dziś nie wiadomo co się z nim stało. Od tego czasu na dżihadystę polowały brytyjskie służby.

Dwa lata później objął dowództwo batalionu europejskich dżihadystów. Saraiva miał też organizować sfilmowanie kaźni amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya, ściętego przez Jihadi Johna. Foley został porwany miesiąc przed swa śmiercią i stał się pierwszym zachodnim dziennikarzem, zakładnikiem ISIS.

Po straceniu go Saraiva opublikował tajemniczy tweet: „Wiadomość dla Ameryki, Państwo Islamskie kręci nowy film. Dziękuję ci za aktorów.” Nagranie z egzekucji Foleya zostało udostępnione przez ISIS na YouTube. Potem stracono jeszcze dwóch zakładników – Brytyjczyka Davida Hainesa i Amerykanina Alana Henninga, którzy współpracowali z Foleyem.

33-latek terrorysta miał obywatelstwo portugalskie, ale mieszkał w Wielkiej Brytanii. Urodził się w Angoli – byłej portugalskiej kolonii. Walcząc w szeregach ISIS „dorobił się” 5 żon, z którymi miał 10 dzieci. Wśród jego poślubionych była m.in holenderska konwertytka Angela Barreto.

Według portugalskiego portalu Sabado islamista jest sparaliżowany od pasa w dół. Obrażenia odniósł w czasie walk o Baghuz. Od kilku miesięcy przesłuchują go oficerowie wywiadu, którzy próbują m.in ustalić co się stało z brytyjskim fotoreporterem Johna Cantlie. Saraiva jest ostatnim członkiem londyńskiego oddziału terrorystów Waltham Forest.