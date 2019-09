Trump ostrzega przed niszczycielskim huraganem. Została tylko modlitwa. „Niech Bóg błogosławi każdemu”

Prezydent USA Donald Trump w niedzielę po raz kolejny ostrzegł mieszkańców południowo-wschodnich stanów przed zbliżającym się huraganem Dorian i zaapelował o maksymalną ostrożność. Huragan ma już najwyższą, 5. kategorię i obecnie zbliża się do Bahamów, po czym może uderzyć we Florydę.

– Odnośnie do Florydy – Karolina Południowa, Karolina Północna, Georgia i Alabama najprawdopodobniej zostaną uderzone znacznie mocniej niż się spodziewano. Wygląda to na jeden z największych huraganów w historii. Już jest kategoria 5. Uważajcie! Niech Bóg błogosławi każdemu – napisał Trump na Twitterze.

In addition to Florida – South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019