Zaskakujący sondaż dla propisowskiego portalu braci Karnowskich. Wysokie poparcie dla PSL-u, Konfederacja w Sejmie

Gdyby wybory odbyły się w ostatnim tygodniu sierpnia, do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań – wynika z najnowszego badania pracowni Social Changes dla portalu wpolityce.pl. Zdecydowanym zwycięzcą zostałaby Zjednoczona Prawica.

Na partię Jarosława Kaczyńskiego głos chce oddać 44,6 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,7 proc.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 30,6 proc. (-0,2 pp.). Trzeci jest Sojusz Lewicy Demokratycznej – 10,4 proc. (-3 pp.).

Do Sejmu weszłoby również PSL-Koalicja Polska, które uzyskałoby 9,1 proc. (+0,7 pp.) oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Na wolnościowców i narodowców chce głosować 5,3 proc. wyborców, co oznacza wzrost o 0,8 pp. w stosunku do ostatniego badania.

Co ciekawe, wyniki sondażu dla wpolityce.pl znacznie różnią się od badania przeprowadzonego dla Polska Press Grupy. O ile trzy pierwsze pozycje i poparcie są do siebie w miarę podobne, o tyle widzimy znaczny rozstrzał w szacunkowych wynikach dla Ludowców z Kukizem oraz Konfederacji.