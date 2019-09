Żywioł zbliża się do wybrzeży USA! Huragan Dorian ma najwyższą możliwą kategorię [VIDEO]

Zbliżający się do Bahamów i Florydy huragan Dorian ma już najwyższą, piątą kategorię w skali Saffira-Simpsona – poinformowało w piątek amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC). Niszczycielski wiatr wieje obecnie z prędkością 260 km/godz.

NHC informuje, że Dorian znajduje się nad Atlantykiem ok. 60 kilometrów na wschód od wyspy Wielkie Abaco w północnej części Bahamów i 360 kilometrów na wschód od West Palm Beach na Florydzie. Huragan posuwa się w kierunku zachodnim z prędkością 13 km/godz.

Z powodu huraganu, który zagraża Florydzie, prezydent USA Donald Trump odwołał w ostatniej chwili przyjazd do Polski na uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zamiast niego do Warszawy przybył wiceprezydent Mike Pence, natomiast wizyta prezydenta odbędzie się w innym terminie.

Hurricane #Dorian continued to maintain category-4 intensity overnight with maximum sustained winds of 150mph! As the impressive eye wobbles across the warm waters of the Atlantic, periodic bursts of lightning activities can be seen rotating around the eye! pic.twitter.com/OtIVITRk5S

— NWS WPC (@NWSWPC) September 1, 2019