Kolejne ostrzeżenia IMGW. Może nie jest to Dorian, ale mieszkańcy dwóch województw muszą mieć się na baczności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla ośmiu województw. Ponadto w jednym województwie nadal obowiązuje alert drugiego stopnia przed silnym upałem.

Burze z towarzyszącym im gradem – według prognoz – mogą pojawić się głównie w zachodniej i centralnej Polsce.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w dwóch województwach: małopolskim i podkarpackim.

Dzisiaj #burze z gradem możliwe w Małopolsce, na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej, Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie (tutaj też upalnie – do 32°C). #Wiatr do 90 km/h, #opady do 50 mm. Uważajcie! #pogoda #lato #jesień #bezpieczeństwo #grad pic.twitter.com/6nUU1kL8BK

— RCB (@RCB_RP) September 2, 2019