Mocne otwarcie kampanii Konfederacji. Likwidacja podatku dochodowego, dobrowolny ZUS, „1000 plus” dla każdego pracującego Polaka! [INFOGRAFIKA]

Wszystko wskazuje na to, iż Konfederacja Wolność i Niepodległość zarejestruje listy w ponad 21 okręgach, a to oznacza że będzie jednym z przypuszczalnie pięciu komitetów ogólnopolskich. Dziś Konfederacja zaprezentowała swe trzy pierwsze postulaty na te wybory parlamentarne.

W najbliższych wyborach, jeżeli nie wydarzy się nic niezwykłego i podpisów jakimś cudem nie zbiorą Bezpartyjni Samorządowcy lub Skuteczni, to Konfederacja będzie jednym z pięciu komitetów ogólnopolskich, obok tzw. bandy czworga, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Konfederacja Wolność i Niepodległość dziś rozpoczęła kampanię od mocnego uderzenia, czyli trzech pierwszych postulatów na te wybory. Są nimi likwidacja podatku dochodowego dla wszystkich oraz dobrowolny ZUS, co w praktyce oznacza „1000 plus” dla każdego pracującego.

Konfederacja przypomina, iż w Polsce obowiązuje najniższa w Unii Europejskiej kwota wolna od podatku, ledwo przekraczająca 3000 złotych rocznie, a składka na ZUS osiąga niebotyczne sumy 1500 złotych miesięcznie. Ten ucisk fiskalny wypycha najbardziej przedsiębiorczych Polaków za granicę.

– Konfederacja proponuje #BezPITdlaWszystkich! Pozbędziemy się podatku dochodowego i raz na zawsze skończymy z karaniem Polaków za pracę! – obiecuje Konfederacja. – Konfederacja proponuje #DobrowolnyZUS! Zniesiemy przymus płacenia składek, biorąc pod uwagę przyszłoroczną składkę, która wyniesie blisko 1500 zł, będzie to roczna oszczędność aż 18 tys. zł! Te pieniądze będą mogły zostać w Waszych kieszeniach i to Wy zdecydujecie co z nimi zrobić.

Wprowadzenie tych dwóch zmian spowoduje wzrost płac o co najmniej 1000 złotych miesięcznie już w przypadku tych zarabiających nieco ponad 2000 złotych miesięcznie. – Dzięki naszej reformie systemu podatkowego i radykalnej obniżce opodatkowania pracy, każdy pracujący Polak zarobi co najmniej 1000 zł więcej! Te pieniądze trafią do Waszych kieszeni bez zbędnych kosztów biurokracji. #1000plus – informuje Konfederacja.