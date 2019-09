PILNE! Policja złapała podejrzanego o zabójstwo 34-letniego właściciela fermy w Zadowicach

Wielkopolscy policjanci zatrzymali Krzysztofa K. podejrzewanego o śmiertelne postrzelenie w Zadowicach 34-letniego mężczyzny. Poszukiwany od przedpołudnia 53-latek został schwytany na jednej z ulic w Kaliszu.

34-letni właściciel fermy został zastrzelony 2 września rano. O dokonanie zabójstwa podejrzewany jest 53-letni Krzysztof K.

Tego dnia rano pojawił się on w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie. Skierowany został do odpracowania społecznie godzin. Urzędnicy wyczuli od niego woń alkoholu, do urzędu przyjechał więc 34-letni pracodawca, u którego miał być zatrudniony 53-latek. Mieli obaj pojechać do lekarza, aby stwierdził on zdolność do pracy mężczyzny.

Niedługo potem 34-latka znaleziono martwego. 53-latek po oddaniu strzału porzucił pistolet i uciekł z miejsca zdarzenia. Wiadomo, że zamordowany niedawno kupił fermę, przy, której zamieszkał wraz z rodziną.

Źródło: twitter.com/rmf24pl