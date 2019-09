Piotr Woźniak-Starak miał drugą rodzinę?! Jaka jest tajemnica podwójnego nazwiska zmarłego milionera?

Informacja o poszukiwaniach, a następnie tragiczne wieści o śmierci Piotra Woźniaka-Staraka, są wiodącym tematem w polskich mediach w ostatnim czasie. Wszyscy rozpisują się o cierpiącej rodzinie Staraków, a nikt nie pamięta o tym, że producent miał jeszcze drugą rodzinę.

Choć rodzina Staraków przyjęła go jak swojego, to jego ojciec nie był multimiliarderem. Mimo to nie można powiedzieć, że Jerzy Woźniak, pierwszy mąż Anny Woźniak-Starak, nie zasłużył sobie na to by o nim mówić.

Zresztą podobnego zdania musiał być zmarły producent skoro uhonorował ojca tym, że zostawił człon „Woźniak” w swoim nazwisku.

Kim był Jerzy Woźniak? Był adwokatem, który bronił w sądach członków opozycji antykomunistycznej w latach 70. XX wieku.

Scenarzysta i opozycjonista z czasów PRL Krzysztof Piesiewicz wypowiada się o Woźniaku w samych superlatywach.

– To niezwykle istotna postać dla opozycji. Był obrońcą w ważnych sprawach. Spotykaliśmy się przez ponad 17 miesięcy w procesach kierownictwa KPN – powiedział Piesiewicz redakcji „Faktu”.

Niestety Piotr Woźniak-Starak nie mógł spędzić z tatą zbyt wiele czasu. Jerzy Woźniak zmarł na raka gdy jego syn miał 7 lat.

– Jurek zawsze był z Piotrusia dumny, a ja przyznam, że uwielbiałem patrzeć na tę rodzinę. Niezwykle fajne małżeństwo, urocza, piękna żona, szczęśliwy ojciec i miłe dziecko. Tak to zapamiętałem – wyznał scenarzysta.

Jak widać życie tragicznie zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka nie było usłane różami…

