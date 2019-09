Rodzice masowo wykupują polisy szkolne. Nie wierzą w polski system ochrony zdrowia

91 proc. rodziców kupuje ubezpieczenie szkolne dla dziecka, 9 proc. mówi, że dziecko nie ma takiego ubezpieczenia i najczęściej jako powód podaje brak potrzeby – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Ubezpieczenie szkolne w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powoduje, że rodzic może liczyć na rekompensatę kosztów drogiego leczenia.

91 proc. rodziców deklaruje, że ich dziecko ma ubezpieczenie szkolne. Nie kupuje ubezpieczenia 9 proc. badanych i jako powód podaje najczęściej (44 proc. odpowiedzi) brak potrzeby ubezpieczenia dziecka. Kolejne 19 proc. rodziców wskazuje na brak dobrej oferty, a 18 proc. – na za wysoką cenę takiego ubezpieczenia.

– Ubezpieczenie szkolne daje rodzicowi poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, może on liczyć na rekompensatę, zwrot poniesionych kosztów leczenia, albo wypłatę określonej wysokości świadczenia. Choć nie umniejsza to krzywdy jaka przytrafiła się dziecku, to może okazać się wsparciem finansowym w trudnym czasie. Plusem jest też różnorodność świadczeń, będących w zakresie ubezpieczenia szkolnego oraz sprawny proces likwidacji szkód – mówi dyrektor zarządzający pionem UNIQA dla Ciebie, Jerzy Visan.

W komunikacie firmy ubezpieczeniowej UNIQA Polska, na zlecenie której przeprowadzono badanie, przekazano, że trzy czwarte rodziców wskazuje na świadczenie za uszczerbek na zdrowiu, a 65 proc. na zwrot kosztów leczenia. Trzecią najczęściej wskazywaną odpowiedzią (37 proc. badanych) jest zapewnienie dodatkowych pieniędzy na wypadek śmierci rodzica.

Wśród świadczeń dodatkowych z ubezpieczenia szkolnego, za które rodzice byliby wstanie ponieść dodatkowy koszt, najczęściej wymieniane są zapewnienie dostępu do lekarza, badań i rehabilitacji (64 proc. odpowiedzi), pomoc w nauce (korepetycje) w przypadku dłuższej nieobecności w szkole (38 proc.) oraz możliwość weryfikacji diagnozy lekarskiej i procesu leczenia po wypadku (30 proc.).

„63 proc. rodziców jest skłonnych wydać na ubezpieczenie szkolne dziecka do 60 zł w skali roku” – podaje raport.

Badanie pokazało, że rodzice najchętniej kupują ubezpieczenie szkolne za pośrednictwem szkoły (58 proc. badanych). Dla 16 proc. badanych wygodnie jest kupić taką polisę u agenta, a dla 14 proc. online poprzez stronę internetową ubezpieczyciela.

Źródło: PAP