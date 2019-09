Rozenek-Majdan zrobiła TO w dniu pogrzebu Woźniak-Staraka?! Po wszystkim została ostro zaatakowana [FOTO]

Małgorzata Rozenek-Majdan strasznie poirytowała swoim wpisem na Instagramie internautów, szczególnie oburzyła się jedna z pań śledzących konto celebrytki. A o co właściwie poszło? Otóż żona byłego bramkarza reprezentacji Polski postanowiła w dniu pogrzebu tragicznie zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka wstawić zdjęcie swoich nowych paznokci.

Rozenek-Majdan jest bardzo aktywną w przestrzeni mediów społecznościowych celebrytką. Co rusz wstawia różne zdjęcia. Jednak publikację efektu pracy swojej kosmetyczki mogła sobie darować.

Celebrytka w dniu kiedy osobiście postanowiła pożegnać Woźniaka-Starka i pojawiła się na jego pogrzebie, zrobiła też inną rzecz – wstawiła zdjęcie z nowo zrobionymi paznokciami na Insta.

Wpis nie spotkał się z dobrym przyjęciem przez internautów. Szczególnie zażenowana była jedna pani.

„Czy Pani osobiście prowadzi ten profil ? Bo jeśli tak, to wstawianie reklamy paznokci w drodze na pogrzeb na pół godziny przed pożegnaniem P.W.S dyskusja j.w jest co najmniej niesmaczna…” – brzmiała reakcja jednej z internautek.

Rozenek-Majdan postanowiła się obronić i mocno odpowiedziała na wpis.

„Odbieram Pani wpis jako klasyczną formę hipokryzji, debilizmu i propagowanie hejtu. Hipokryzji, bo wydaje się Pani, że jest o wiele lepsza ode mnie i może mnie pouczać, a tym wpisem pokazała Pani, że jest dokładnie na odwrót. Debilizmu, bo ani to reklama, ani w drodze na pogrzeb, ani na pół godziny przed. Następnym razem Pani Mądralo proszę sprawdzić cokolwiek. A propagowanie hejtu, bo zapewne jest pani zachwycona, że niektóre media skrzętnie wykorzystały Pani wpis do złośliwości, zupełnie nie na miejscu w moją stronę. I to Pani uważa się za dobrego, lepszego człowieka? Serio?” – tłumaczyła się tym wywodem celebrytka.

