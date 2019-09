Totalne ochłodzenie już dzisiaj! Czeka nas kompletna zmiana. Termometry oszaleją [PROGNOZA POGODY]

Weekend przełomu sierpnia i września przywitał nas piękną pogodą. Wysoka temperatura i promienie słońca sprawiały, że było naprawdę przyjemnie. To jednak było piękne pożegnanie wakacji, a już od nowego tygodnia czeka nas dramatyczne obniżenie temperatury. Termometry pokażą o kilkanaście stopni mniej.

Jeszcze w niedzielę termometry w całej Polsce pokazywały ponad 30 stopni, w najcieplejszych miejscach kraju były 32 stopnie Celsjusza. Tymczasem już dzień później temperatura spadnie o kilkanaście stopni i w wielu miejscach kraju będzie mniej niż 20 stopni Celsjusza.

W poniedziałek najcieplej na południowym-wschodzie kraju. 23 stopnie Celsjusza wskażą termometry w Katowicach i Krakowie, cieplej będzie w Świętokrzyskiem i Lubelskiem, a najwyższe wskazania odnotują mieszkańcy Rzeszowa i Przemyśla. Jednocześnie w całym tym rejonie możliwe są burze.

Z kolei zachodni pas Polski to temperatury na poziomie od 18 do 21 stopni Celsjusza. O kilkanaście stopni z dnia na dzień spadnie temperatura w Jeleniej Górze czy Gorzowie Wielkopolskim. Niewiele cieplej w Centrum, gdzie termometry pokażą od 18 do 21 stopni Celsjusza.

Taka aura utrzyma się w kolejnych dniach. We wtorek fala chłodu dotrze do południowej części Polski. W Katowicach, Krakowie czy Kielcach zaledwie 16-17 stopni Celsjusza. Jednak w całym kraju będzie niewiele cieplej, także na Podkarpaciu około 19-20 stopni, najcieplej na Zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą 21-22 stopnie.

Ocieplać zacznie się w środę, wówczas znów w całym kraju ponownie zobaczymy powyżej 20 stopni Celsjusza. Jednak nie powinniśmy już spodziewać się prawdziwych upałów, które miały miejsce w czasie wakacyjnych miesięcy.

W środę najcieplej 25-26 stopni Celsjusza na Zachodzie kraju, w Centrum 23-24 stopnie, najchłodniej na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą 21 stopni Celsjusza. W czwartek temperatury bardzo podobne, najchłodniej – 20 stopni Celsjusza – na Pomorzu, najcieplej w pasie od Warszawy, przez Kielce do Krakowa, gdzie prognozowane są 24 stopnie Celsjusza.

W ciągu najbliższych dni przez Polskę przemieści się kilka frontów atmosferycznych, które przyniosą zmiany pogody, ale także spodziewane są lokalnie opady deszczu i burze.