Warszawa pogrążona w chaosie! „Sytuacja nie jest łatwa, ulice zamykane są przez służby w trybie operacyjnym”

Nie wszystkie objazdy, które przygotował ZTM są możliwe do wdrożenia. Sytuacja zmienia się z minuty na minutę – powiedział w poniedziałek rzecznik prasowy ZTM Tomasz Kunert.

„Sytuacja nie jest łatwa, ponieważ ulice zamykane są przez służby w trybie operacyjnym. Wtedy nasze autobusy muszą być kierowane na objazdy przez dyżurnych, bądź bezpośrednio przez policjantów” – powiedział Kunert. Zaznaczył, że rzeczywistość na drogach jest bardzo dynamiczna i nie wszystkie trasy, które przygotował ZTM są możliwe do wdrożenia. Według niego utrudnione jest również informowanie pasażerów o ulicach, na które są przekierowywane autobusy, gdyż sytuacja zmienia się z minuty na minutę.

Kunert zaznaczył też, że zdarzają się przypadki zamknięcia ulic, w skutek czego odcięta jest jedyna droga, którą mógłby pojechać autobus. Wtedy kierowcy zmuszeni są wypuścić pasażerów. „Wczoraj tramwaje zostały skierowane przez policję na zamknięty odcinek torowiska i już tam zostały” – powiedział rzecznik. Uspokoił, że może się tak zdarzyć, ale kierowcy są w stałym kontakcie z dyżurnymi ruchu i nie ma możliwości, że prowadzący pojazd ZTM nie wiedziałby gdzie ma jechać. Jak zaznaczył, każdorazowe wypuszczenie pasażerów na jezdnie wynika z tego, że kierowcy wiedzą jak powinni jechać, ale nie mają takiej możliwości.

W związku z zabezpieczeniem przez służby obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Śródmieściu i na Ochocie, dla ruchu zamykane są niektóre ulice. By ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się po mieście, częściej kursują obie linie metra.

Na drogach cały czas pracują funkcjonariusze, którzy kierują ruchem. Policja apeluje o wykonywanie ich poleceń, a także o dużo cierpliwości. „Pamiętajmy, że ruch na ulicach Warszawy dziś będzie jeszcze większy, biorąc pod uwagę chociażby rozpoczynający się rok szkolny” – zauważył w rozmowie z rzecznik stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak.

Policjanci proszą jednocześnie o zgłaszanie im wszelkich niepokojących sytuacji.

Wyłączenia z ruchu i utrudnienia w poniedziałek mogą występować na ul. Marszałkowskiej od placu Konstytucji do placu Bankowego; na całej długości ul. Chałubińskiego i na odcinku alei Jana Pawła II od ronda Czterdziestolatka do ronda ONZ; w ciągu Alei Jerozolimskich i Mostu Poniatowskiego od placu Zawiszy do ronda Waszyngtona; na Trakcie Królewskim od placu Zamkowego do skrzyżowania ulic Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina, wraz z ulicami poprzecznymi oraz na ul. Żwirki i Wigury, ul. Krzyckiego, ul. Raszyńskiej i placu Zawiszy.

Źródło: PAP