Wlatują w sam środek huraganu Dorian. To dzięki nim wiadomo jak silny jest wiatr [VIDEO]

Ludzie starają się unikać huraganów z powodu ryzyka jakie niesie znalezienie się na ich drodze. Są jednak tacy, którzy wlatują w ich środek.

To tak zwani „Łowcy huraganów”. Nie robią tego dla przyjemności. Załogi samolotów zajmujących się rozpoznaniem pogody zbierają w ten sposób dane takie jak prędkość wiatru w poszczególnych miejscach huraganu, ciśnienie, temperatura i wiele innych.

Pomagają one meteorologom w ustaleniu jaka będzie siła i przewidywana trasa huraganu, dzięki czemu można z wyprzedzeniem zarządzić ewakuację mieszkańców zagrożonych terenów i przygotować się na jego nadejście.

Jednym z samolotów wykorzystywanych w tego typu operacjach jest Lockheed WC-130. To specjalnie zmodyfikowana wersja samolotu transportowego C-130 Herkules.

Na jego pokładzie znajduje się specjalistyczna aparatura przeznaczona do dokonywania pomiarów, a także urządzenie umożliwiające zrzuty sond. Dzięki temu możliwe jest dokładne określenie mierzonych parametrów na różnych wysokościach.

