Adam Bodnar skarży się w niemieckich mediach na rząd RP. Ale widzi jeden powód dla którego w Polsce jest więcej wolności niż na Węgrzech

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar udzielił wywiadu „Sueddeutsche Zeitung”. Tradycyjnie Bodnar opowiada niemieckiej gazecie, że rząd PiS jest „zagrożeniem dla niezależności sądownictwa”.

Argumentacja ta sama co zawsze, z tym, że RPO negliżuje stosowanie przez rząd „taktyki salami”, w postaci stopniowej likwidacji niezależności instytucji. Wywiad w „Sueddeutsche Zeitung” ukazuje się dzisiaj.

Bodnar zauważył jednak, że „Polska to nie Węgry”, a w naszym kraju cały czas jest więcej wolności niż w „państwie Orbana”. Różnica polega jednak na tym, że „w Polsce opozycja jest cały czas silna w dużych miastach, co gwarantuje wolność”. Jednak jeszcze trochę czasu i ta opozycja sama zaora się nie gorzej od węgierskiej lewicy, co to „kłamała w dzień i w nocy”.

RPO Bodnar „sygnalizuje” m.in. Niemcom częste spotkania prezes TK Julii Przyłębskiej z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Dodaje, że spór KE z Polską „wzmocni Unię Europejską”, bo ta sprawa może być precedensem, na który w przyszłości unijne instytucje będą mogły się powoływać podczas podobnych konfliktów z Rumunią, Węgrami czy Włochami.

W sumie wybór miejsca na składanie takich donosów przez „Sygnalistę” tylko PiS wzmacnia. Zwłaszcza, gdy taki wywiad ukazuje się dwa dni po obchodach rocznicy niemieckiego ataku na Polskę.

Źródło: DoRzeczy