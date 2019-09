Bestialskie zabójstwo w Szwecji! W sprawie jest też polski wątek

Szef policji w Malmö, Stefan Sintéus, jest zbulwersowany zabójstwem 31-letniej lekarki Karoliny Hakim, która została zamordowana na ulicy, gdy niosła swoje 2-letnie dziecko. Wyraził on swoją jednoznaczną opinię na temat przemocy, do której coraz częściej dochodzi na szwedzkich ulicach.

Karolina Hakim studiowała medycynę w Poznaniu. Została bestialsko zamordowana ośmioma strzałami w głowę, gdy niosła swoje 2-letnie dziecko ulicami Malmö. Jej rodzina zgodziła się na upublicznienie wizerunku kobiety, aby pamięć o niej pozostała ciągle żywa.

– Widzimy, że młodzi przestępcy, którzy wcześniej strzelali do siebie w ciemności na parkingach, teraz strzelają w ciągu dnia w miejscach publicznych – powiedział Sintéus.

Spostrzeżenia szefa policji w Malmö nie napawają optymizmem. Niemniej jednak Sintéus przedstawił co można by zrobić, aby poprawić sytuację na szwedzkich ulicach.

Otóż zdaniem funkcjonariusza, młodzi ludzie powinni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich szkole. Poza tym placówki będą miały większą kontrolę nad ich zachowaniem, co pozwoliłoby uniknąć wielu przestępstw. Z kolei policja nie powinna zajmować się takimi sprawami jak zwierzęta, pijani ludzie, transport czy też zgubione przedmioty. Sintéus przyznaje, że gdyby te zadania zostały przeniesione na inny podmiot, wówczas policja miałaby więcej czasu na walkę z przestępczością.

Źródło: Twitter, expressen.se