Cezary Pazura pozuje z żoną. Opis co najmniej dwuznaczny. Fani: „To zdjęcie mówi wszystko” [FOTO]

Jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, Cezary Pazura, udostępnił na Instagramie zdjęcie z żoną, które do prawdy chwyta za serce. Jednak już opis do zdjęcia jest co najmniej dwuznaczny.

Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Wszyscy świetnie znamy jego role w filmach takich jak „Psy” czy „Killer” oraz kultową już kreację w „13 posterunku”.

Od pewnego czasu Cezary Pazura prowadzi aktywne życie w mediach społecznościowych, udostępniając zdjęcia na Instagramie, ale też nagrywając filmy na swoim kanale na YouTube.

Te cieszą się dużą popularnością, bo aktor zdradza w nich nieznane dotąd kulisy powstawania kultowych produkcji, przy których pracował. 57-latek jest też szczęśliwie zakochany.

Na swoim Instagramie chętnie chwali się zdjęciami ze swoją żoną Edytą, między innymi z egzotycznych wakacji. Do jednego ze zdjęć z plaży Pazura zamieścił dwuznaczny opis.

– Kobieta ZAMĘŻNA! Czyli zawsze ZA mężem. Oddana, uczciwa i skromna. Nie wywyższa się, nie ściga, pomaga. Zawsze możesz na niej polegać – napisał Pazura.

Do zdjęcia, na którym Edyta siedzi przytulona do pleców Cezarego, aktor dodał: – A i tak wie, że ona rządzi.

Fani są zachwyceni słodkim zdjęciem aktora i jego małżonki. – Piękny, widać szacunek, radość i wiele cech pozytywnych, o których już nie trzeba pisać. To zdjęcie mówi wszystko – pisze jeden z nich.