Fuszerka za 176.620.654,15 złotych! Odszkodowania za błędy przy budowie kolektorów „Czajki” być może nie uda się wyegzekwować

Rafał Trzaskowski ujawnił, że przyczyną awarii rurociągu przesyłającego ścieki do oczyszczalni „Czajka” mogły być błędy po stronie wykonawcy lub projektanta. Miasto nie będzie jednak mogło dochodzić odszkodowania od tych podmiotów.

Trzaskowski na konferencji prasowej we wtorek poinformował, że bezpośrednią przyczyną awarii do której doszło 27 sierpnia było rozszczepienie rurociągu. Jak przekazał, według wstępnych danych – które muszą zostać potwierdzone – do problemów doszło w czasie wykonywania rurociągu.

– W czasie prac, które realizowały budowę tego rurociągu, doszło do problemów z łączeniem ze sobą poszczególnych elementów. Te elementy powinny być tylko i wyłącznie zakończone i izolowane fabrycznie, prawdopodobnie przy łączeniu tych elementów jednak nastąpiły problemy, a mianowicie po prostu te dwa elementy były łączone bez zachowania stuprocentowej, należytej staranności – powiedział.

Jak zaznaczył, ze względu na nałożoną na konstrukcję obejmę, podczas przeglądów nie dałoby się stwierdzić, co zostało zrobione na etapie wykonania tego projektu.

Pytany przez dziennikarzy czy miasto będzie dochodzić odszkodowań stwierdził, że jest zbyt wcześnie na takie decyzje. Okazuje się jednak, że dochodzenie jakichkolwiek kwot będzie praktycznie niemożliwe ze względu na fakt, iż 2 najważniejsze podmioty konsorcjum, które wykonało tę instalacje, zbankrutowały.

Prezes MPWiK chce dochodzić odszkodowań od osób, które wykonywały projekty, wykonywały lub dokonywały odbiorów instalacji. W jaki sposób chce ściągnąć należności które mogą sięgać milionów czy nawet dziesiątków milionów złotych nie wyjaśniła.

Wartość całego układu przesyłowego tj. syfonu wraz z komorami i budynkiem krat oraz kolektora prowadzącego od komory w ul. Marymonckiej do budynku krat i od komory wyjściowej do oczyszczalni wyniosła 55 352 677 EUR + 252 354 910 PLN. Wartość samej umowy na budowę kolektorów do oczyszczalni „Czajka” pod Wisłą wyniosła 176.620.654,15 złotych.

Trzaskowski ujawnił także, że nie przeprowadzono obowiązkowego przeglądu 5. letniego instalacji. Poinformował, że w związku z tym pracę stracił odpowiedzialny za te kwestie wiceprezes MPWiK, nie ujawniając jego tożsamości.

Do awarii jednego z kolektorów, przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”, doszło 27 sierpnia. Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak 28 sierpnia przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły – do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.

Całość konferencji można wysłuchać tutaj:

Nowe fakty ws. awarii kolektorów https://t.co/hi5f4OygaL — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) September 3, 2019

Źródło: PAP/Twitter @trzaskowski_/MPWiK