Krzysztof Jackowski kompletnie „szokuje”! Jasnowidz z Człuchowa mówi, kto wygra wybory

W swej najnowszej wizji dla portalu se.pl jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa mówi o tym, kto wygra wybory parlamentarne, które już za sześć tygodni odbędą się w naszym nieszczęśliwym kraju.

13 października – tego dnia Polacy pójdą do urn i wybiorą posłów i senatorów na kolejne cztery lata. Zwycięska partia utworzy rząd, który będzie nas gnębił podatkami i zbędnymi regulacjami aż do 2023 roku.

Sondaże pokazują jasno, że wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość i być może uzyska ponownie samodzielną większość. Największa opozycyjna Koalicja Obywatelska notuje często wyniki dwukrotnie niższe.

Poza tym o wejście do Sejmu powalczą Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ciągle nie wiemy, jak zakończy się proces rejestracji list w przypadku Bezpartyjnych Samorządowców czy Skutecznych Liroya.

Jasnowidz Jackowski o wynikach wyborów parlamentarnych

Na temat tego, czego możemy spodziewać się 13 października późnym wieczorem wypowiedział się słynny widzący z Człuchowa. Jasnowidz Jackowski nie ma wątpliwości, kto wygra nadchodzące starcie.

Zdaniem Jackowskiego zbliżające wybory będą się różnić od tych, w których uczestniczyliśmy w maju. – Uważam, że w międzyczasie elektorat PiS-u skostniał. PiS jest w takiej sytuacji przed tymi wyborami, że ma swój nieprzyrostowy stały elektorat – uważa jasnowidz.

– Ten elektorat może trochę zaskoczyć PiS. PiS wygra, choć PiS będzie liczył na dość dużą wygraną i ten elektorat pójdzie. Co do opozycji, ja nawet nie wiem jakie teraz dokładnie są (partie – red.), tu się okaże, że będzie głosów znacznie mniej – przewiduje.

– PiS jest pewny swego poparcia i ono rzeczywiście istnieje. Opozycja przez swój brak organizacji spowoduje bardzo mocne osłabienie poparcia ich. Najbardziej może się zaskoczyć np. Pan Biedroń i Wiosna, to będzie znikome poparcie w porównaniu do tego, co było do europarlamentu. A przy tym partie koalicyjne (SLD i Razem – red.) mogą w jakiś sposób ucierpieć.

Zdaniem Jackowskiego to będą słabe wyniki dla Koalicji Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w mediach przedstawianego jako Lewica. Zdaniem Jackowskiego liderzy opozycji stali się dla wyborców nudni i przewidywalni.

– Ten cały pakiet dla PiS-u może okazać się trochę zgubny. PiS bardzo dużo wygra w tych wyborach i to może oznaczać, że też się będzie bardzo dużo wymagało. A ja mam odczucie i chcę to powiedzieć, że szykuje się w gospodarce, po wyborach jedna istotna kwestia (…) Polska jest też bardzo zadłużona, zacznie rosnąć oprocentowanie, zaczną być problemy – ocenił jasnowidz Jackowski.

Źródło: se.pl/nczas.com