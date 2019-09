Morawiecki oszalał! Tą decyzją zajdzie za skórę przedsiębiorcom. Szykuje gigantyczne kary

– Jeżeli uchwalone przepisy nie zostaną poprawione, to w 2020 r. przedsiębiorcy mogą mieć problem z odliczaniem płatności kartą kredytową lub na rachunki takich operatorów jak PayPal, PayU lub Blue Media – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Ministerstwo finansów zna problem i zapowiada działania w tej sprawie. Chodzi o nowelizacje ustawy o VAT z 12 kwietnia. Zakłada ona uruchomienie już od 1 września elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT.

– W wykazie znajdą się m.in. numery rachunków bankowych lub prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, które przedsiębiorcy zgłosili do urzędu skarbowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kto zapłaci za transakcję o wartości przekraczającej 15 tys. zł na inny rachunek niż znany fiskusowi, nie będzie mógł od 1 stycznia 2020 r. zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo narazi się na ewentualną solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą za nierozliczony przez niego VAT od takiej transakcji – podaje DGP.

– Problem mogą mieć przedsiębiorcy, którzy płacą za transakcję kartą kredytową bądź wykorzystują ogólnodostępne platformy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU czy DotPay – mówi doradca podatkowy w NIP-Inspektor.pl Marcin Madej. Przedsiębiorca nie zna bowiem rachunku, na który przelewane są pieniądze.

– Zdecydowanie mamy do czynienia z formą przelewu, bo środki z naszego rachunku przechodzą na rachunek kontrahenta. Niestety, mamy ograniczone możliwości, by poznać jego numer. Powstaje pytanie, czy urzędnicy MF, którzy pracowali nad tymi przepisami, nigdy nie robili zakupów w internecie? – pyta Madej.

Podobne uwagi pojawiały się wcześniej ze strony Kasy Krajowej SKOK oraz Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatniczych. Organizacje chciały, by sankcje nie dotyczyły płatności realizowanych przez pośredników, gdyż „podatnik nie ma możliwości weryfikacji, czy płatność wpłynie na rachunek faktycznego odbiorcy płatności zawarty w wykazie”

Źródło: gazetaprawna.pl