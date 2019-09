Niewiarygodna nowa afera w sprawie „Czajki”! Most pontonowy na Wiśle jest samowolą budowlaną

Powstający most pontonowy na Wiśle po awarii rurociągu do oczyszczalni ścieków „Czajka” jest formalnie samowolą budowlaną.

Wody Polskie, które koordynują budowę, dopiero w poniedziałek 2 września po południu wystąpiły do stołecznego ratusza ze zgłoszeniem robót budowlanych.

Co ciekawe, w zgłoszeniu pojawiła się data rozpoczęcia robót 23 września. Można to potraktować jako poświadczenie nieprawdy w dokumentach – zwracają uwagę eksperci. Tłumaczone jest to w ten sposób, że przedstawiciele przedsiębiorstwa Wody Polskie chcieli zachować trzytygodniowy okres między złożeniem zgłoszenia a rozpoczęciem prac.

To nie koniec sensacji. Nie wiadomo bowiem, czy inwestor wystąpił o zgodę do wszystkich właścicieli działek na brzegach Wisły, na których prowadzi budowę. Jednym z nich jest stołeczny ratusz, który nie otrzymał stosownego pisma.

W związku z zaistniałą sytuacją pojawiały się komentarze:

Źródło: radiozet.pl / twitter.com/MariuszGierszew