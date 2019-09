Potwierdziły się najgorsze obawy. Znaleziono ciała 25 ofiar

W wyniku pożaru, który w poniedziałek wybuchł na statku wycieczkowym u południowych wybrzeży Kalifornii, zginęło 25 osób – poinformował szeryf hrabstwa Santa Barbara Bill Brown. Według straży przybrzeżnej uratowano 5 osób.

Płetwonurkowie wydobyli z morza ciała 25 osób znajdujących się na pokładzie statku Conception. Wcześniej uznawano je za osoby zaginione.

Służby ratownicze w Santa Barbara odebrały sygnał „mayday” ze statku bazy płetwonurków Conception w poniedziałek nad ranem czasu lokalnego.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) 2 września 2019