Przerażająca skala zniszczeń na Bahamach! Rośnie liczba ofiar huraganu Dorian [VIDEO]

Co najmniej pięć osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych na wyspie Wielkie Abaco na Bahamach w wyniku potężnego huraganu Dorian – poinformował w poniedziałek po południu czasu lokalnego premier tego wyspiarskiego państwa na Atlantyku Hubert Minnis. Skala zniszczeń jest przerażająca.

Dorian dewastuje Bahamy od niedzieli. Średnia prędkość wiatru przekraczała 290 km/godz., a w porywach -osiągał on nawet 350 km/godz. Fale sztormowe spiętrzyły wodę na wysokość ponad 7 metrów zalewając większość terenów na wyspach. Straty są ogromne. Uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało około 13 tysięcy domów.

– Jesteśmy świadkami historycznej tragedii – oświadczył Hubert Minnis.

W poniedziałek huragan Dorian praktycznie zatrzymał się nad wyspą Wielka Bahama. Wprawdzie osłabł do kategorii 4 w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, ale nadal jest bardzo niebezpieczny. Prędkość wiatru przekracza 230 km/h.

Oficjalnie potwierdzono 5 ofiar śmiertelnych ale lista ofiar może być bez porównania dłuższa. Na wyspy kierowana jest już pomoc. Amerykańska Straż Przybrzeżna wysłała statki i śmigłowce na wyspę Abaco. Pomoc dla Wielkiej Bahamy wciąż nie jest możliwa bowiem centrum huraganu nadal znajduje się nad wyspą.

DRAMATIC VIDEO: people trapped in ATTIC of home in Freeport, Bahamas as storm surge pounds away #Dorian pic.twitter.com/ZYAs0FAr5J

— Shawn Reynolds (@ShawnReynolds_) September 2, 2019