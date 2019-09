Schetyna usuwa się w cień! Kidawa-Błońska kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera

W ostatniej chwili Koalicja Obywatelska skorygowała swoje listy wyborcze. Grzegorz Schetyna ustąpił i nie będzie „jedynką” w Warszawie. Jego miejsce zajmie Małgorzata Kidawa-Błońska, która jednocześnie będzie kandydatem KO na premiera.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Schetyna ostatecznie wystartuje jako lider wrocławskiej listy. To właśnie tam dotychczas „jedynką” była Kidawa-Błońska.

Ta dość niespodziewana w ostatniej chwili roszada to zapewne efekt nieprzychylnych notowań samego Schetyny. Jak pisał „Wprost”, w nadziei na sukces wyborczy lider PO wynajął specjalnych doradców, a ci… poradzili mu usunąć się w cień.

– Radzili nam wyciszyć lidera, ale kiedy Grzegorz o tym usłyszał, wpadł w szał – mówił anonimowo jeden z działaczy Platformy Obywatelskiej.

Ostatecznie Schetyna przełknął gorycz porażki i zastosował się do „dobrych rad”. Wystartuje z Wrocławia, a dotychczasowa kandydatka z tego miasta, Kidawa-Błońska z Warszawy. Termin zgłaszania list mija dziś o północy.

Gdyby jakimś cudem Koalicji Obywatelskiej udało się wygrać wybory, to właśnie Kidawa-Błońska, obecna wicemarszałek Sejmu, będzie kandydatem KO na Prezesa Rady Ministrów. – Nie wiem, jak mogliśmy na to wcześniej nie wpaść. Przecież to takie oczywiste – ocenił podczas imprezy kampanijnej Schetyna.

– Trzeba słuchać ludzi, naprawdę trzeba słuchać ludzi. A Małgorzata, warszawianka, kobietą sukcesu, matka, ludzi potrafi słuchać. Z taką samą uwagą i szacunkiem rozmawia z ambasadorem filharmonii, jak i ze sprzedawczynią na miejskim bazarku. I w jednym, i drugim przypadku potrafi z rozmówcą nawiązać tak samo ciepłą i serdeczną relację – twierdzi lider PO.