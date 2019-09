Sensacyjne wieści z Afryki! W 2016 r. Czarny kontynent wyemitował więcej CO2 niż USA!

Dane satelitarne są jednoznaczne. Wynika z nich, że tropikalna część Afryki wyemitowała do atmosfery w 2016 r. więcej dwutlenku węgla niż Stany Zjednoczone. Co więcej, gdyby traktować ją jako państwo, wówczas byłyby drugim największym emitentem CO2 na świecie, zaraz po Chinach.

Wyniki badania opublikowano w „Nature Communications”. Ich autorzy jednoznacznie przyznają, że poziom emisji CO2 jest nadzwyczaj wysoki. Zazwyczaj bowiem obszary pokryte lasami i mokradłami absorbują dwutlenek węgla z atmosfery.

Zdaniem badaczy wzrost emisji wynika z faktu wylesiania i osuszania mokradeł. Nie bez znaczenia jest także El Niño, które powoduje niezwykłe upały, a także susze.

W 2016 r. tropikalna Afryka tropikalna Afryka wyemitowała netto 6 mld ton CO2, podczas gdy Stany Zjednoczone wyemitowały 5,3 mld ton. Dla porównania, rok wcześniej wynik Afryki tropikalnej to 5,4 mld ton.

Powyższe badania rzucają nowe światło na problematykę związano z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Okazuje się bowiem, że eksploatowanie obszarów porośniętych przez lasy tropikalne przyczynia się do wzrostu ilości tego gazu. Co więcej, odkrycie to pozwala na stwierdzenie, że w atmosferze jest obecnie więcej węgla niż sądzono.

– Jako, że budżet węglowy to różnica masy pomiędzy miejscami pochłaniania i emisji wyrażony dokładnie zmierzoną koncentracją CO2 w atmosferze, to jeśli odgrywamy nowe źródło emisji, którego wcześniej nie znaliśmy, oznacza to tyle, że gdzieś indziej istnieje przeszacowane źródło emisji lub też niedoszacowane źródło pochłaniania węgla. Ilość węgla w atmosferze nie jest większa tylko dlatego, że znaleźliśmy jego nowe źródło – przyznają eksperci.

Źródło: kopalniawiedzy.pl