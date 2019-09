Szok! Gawłowski startuje na senatora! Ma zarzuty w związku z aferą melioracyjną

– Ta decyzja jest nadzwyczaj trudna. Mam w pełni świadomość, że przez następne ileś tygodni ataki PiS-u na mnie i na moja rodzinę będą tylko i wyłącznie potęgowane – powiedział w Koszalinie Stanisław Gawłowski, oficjalnie ogłaszając swój start w wyborach do Senatu.

Podczas konferencji prasowej w Koszalinie Stanisław Gawłowski poinformował oficjalnie, że startuje do Senatu z okręgu nr 100.

– Ostateczną decyzję w tej sprawie podjąłem niespełna dwa tygodnie temu namawiany przez bardzo, bardzo dużą grupę znajomych, przyjaciół, ludzi, którzy gdzieś spotykani na ulicy, mówili, nie możesz odpuścić, musisz walczyć, nie możesz powiedzieć, że pisowska prokuratura, prokuratura Ziobry czy wprost Ziobro jako prokurator będzie decydował o kształcie, układzie list. Będzie decydował o tym, kto w Polsce ma prawo kandydować w wyborach do parlamentu – powiedział Gawłowski.

Zaznaczył, że ta decyzja „jest nadzwyczaj trudna”. – Mam w pełni świadomość, że przez następne ileś tygodni te ataki PiS-u będą na mnie tylko i wyłącznie potęgowane. Na mnie i na moją rodzinę – mówił poseł PO mijającej kadencji i były sekretarz generalny Platformy.

Podkreślił, że nie chce by ten atak prowadzony na niego w jakikolwiek sposób obciążał jego przyjaciół z KO, z szeroko rozumianej opozycji, dlatego o mandat senatora ubiegać się będzie z własnego komitetu wyborczego „Demokracja Obywatelska”.

Powiedział, że nie odcina się od KO, ani ta nie odcina się od niego. – Jestem cały czas członkiem Platformy Obywatelskiej, (…) jestem członkiem klubu parlamentarnego PO, w Sejmie przewodniczącym komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Natomiast (…) wiem, jak brutalna będzie kampania w wykonaniu PiS-u i jeżeli ma być brutalna z mojego powodu, niech się koncentruje na mnie – zaznaczył.

Dodał, że tym, co przekonało go ostatecznie do startu w wyborach było zebranie ok. 10 tysięcy podpisów poparcia. – Jedną z osób, która w sposób symboliczny podpisała listę poparcia jest Lech Wałęsa. Najbardziej znany Polak na świecie, człowiek, który zdobył zaufanie całego świata demokratycznego, człowiek, który został wyróżniony Pokojową Nagrodą Nobla – zaznaczył Gawłowski.

Stanisław Gawłowski jest jednym z oskarżonych w tzw. aferze melioracyjnej. Akt oskarżenia do szczecińskiego sądu wpłynął 4 lipca. Chodzi o nieprawidłowości przy 26 inwestycjach realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

W sprawie występuje łącznie 32 oskarżonych, z których ośmiu złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Łącznie postawiono oskarżonym blisko 100 zarzutów. Te najistotniejsze dotyczą łapownictwa i tzw. prania brudnych pieniędzy.

Źródło: PAP