To największa tajemnica Beaty Tyszkiewicz! Gwiazda TVN i Polsatu ukrywała to przez lata

Beata Tyszkiewicz to dama polskiego kina. Uważana jest jedną z najpiękniejszych aktorek, mimo swojego sędziwego wieku. Również młodsi mężczyźni nie potrafią oprzeć się jej urokowi. W związku z tym zdradzimy Wam pewien sekret.

Beata Tyszkiewicz, choć nie pojawia się już w nowych produkcjach filmowych, a jeśli już to sporadycznie, nadal jest na językach. Mimo 81 lat ma dość nowoczesne poglądy dotyczące standardów obowiązujących wśród płci żeńskiej, czy związków. Ma również jeden bardzo kontrowersyjny za sobą. Z najmłodszym mężczyzną, z jakim się spotykała, dzieliło ją aż 30 lat!

Aktorka wyznała podczas rozmowy z jednym z tabloidów z kim, była związana i jak to wyglądało. Swojego ówczesnego kochanka poznała w 1992 roku, na festiwalu filmowym w Egipcie. Tyszkiewicz miała wtedy 54 lata, a mężczyzna 24 lata. Był to Karl Tessler. Zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia i to głównie on zabiegał o jej względy. Relacja była na tyle silna, że łączy ich nadal przyjacielska relacja.

– Karl jest w tej chwili w Anglii. Był przy mnie. Jako przyjaciel – opowiadała Tyszkiewicz na łamach SE.

Przez lata nie chciała o tym mówić i ukrywała ten fakt. Nie chciała dzielić się z tym zarówno ze swoimi fanami, jak i z opinią publiczną. Po latach wspomina to jako wspaniałą przygodę i płomienny romans. Podobno Karl Tessler jest aktualnie pisarzem.