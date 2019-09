To ona poprowadzi nową edycję „Big Brothera”! Sprawdź kim jest Gabi Drzewiecka

W związku z ostatnimi wydarzeniami, Agnieszka Woźniak-Starak nie poprowadzi nowej edycji programu „Big Brother”. Jej miejsce zajmie Gabi Drzewiecka. Teraz dziennikarka komentuje decyzję, którą podjęła w odpowiedzi na propozycję stacji TVN.

Gabi Drzewiecka ma 33 lata, od 5 lat prowadzi wywiady ze znanymi muzykami dla „Dzień Dobry TVN”. Prowadziła także programy o charakterze lifestylowym w TVN Style. Przez 6 lat współpracowała również ze stacją radiową Chillizet.

– Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, które otrzymałam i otrzymuje od Was od wczoraj. Potwierdzam- będę miała przyjemność prowadzić drugą edycję @bigbrother.tvn7 Ta decyzja była dla mnie ciężka ze względu na tragiczne okoliczności, które są powodem tej zmiany. Wiem tez, że @aga_wozniak_starak postawiła poprzeczkę naprawdę wysoko. Zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby nie zawieść fanów programu i sprawić, ze będzie się Wam go dobrze i przyjemnie oglądało. Trzymajcie kciuki – napisała Drzewiecka na swoim profilu na Instagramie.

Do sytuacji odniósł się też Edward Miszczak. Dyrektor programowy TVN wyjawił kulisy zaangażowania Drzewieckiej:

– Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Agnieszka postanowiła, że nie poprowadzi żadnego programu tej jesieni. To ona dowiedziała się pierwsza, że nowy sezon „Big Brothera” poprowadzi Gabi Drzewiecka – powiedział Miszczak w programie „Dzień Dobry TVN”.

Źródło: radiozet.pl, Instagram

instagram.com/g_rulez/