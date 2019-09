Zbadano znaki zodiaku. Wreszcie wiadomo spod którego znaku pochodzą najinteligentniejsze osoby

Choć na prawdziwość horoskopów nie ma żadnych naukowych dowodów, to wciąż cieszą się one dużą popularnością i zainteresowaniem ludzi, którzy wierzą, że urodzeni pod danym znakiem wykazują szczególne predyspozycje lub po prostu traktują je jak dobrą zabawę. Jakie zatem cechy charakteryzuje Twój znak?

Popularność horoskopów może wynikać ze słynnego „efektu Barnuma”, czyli powszechnego przekonania, iż opis podany w horoskopie pasuje do naszej osoby bądź otoczenia tym samym stając się w naszych oczach „trafnym”. Choć mało kto przyznaje się do wiary w przepowiednie na tyłach licznych gazet, to wciąż miło czytać, iż należy się do grona obdarzonych wyjątkowymi cechami.

Lwom, jak nie trudno zgadnąć, przypisuje się cechy przywódcze. Strzelcy mają posiadać doskonale rozwiniętą intuicję. Panny i byki uchodzą za osoby podchodzące do życia niezwykle praktycznie. Tym pierwszym przypisuje się wzór zdroworozsądkowców, tym drugim zaś przylgnęła łatka materialistów. Barany to z kolei osoby mocno polegającej na swojej intuicji, a koziorożce stawiają na racjonalne myślenie.

Ryby mają wysokorozwiniętą inteligencję emocjonalną, a raki charakteryzuje empatia i wyczulone na fałsz. Wagi mają skrajnie analityczny umysł, a skorpiony są wyjątkowo spostrzegawcze. Bliźnięta dzielnie walczą o swoje racje. Za najinteligentniejszych ludzi uchodzą ci urodzeni pod znakiem wodnika.