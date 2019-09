11-letnia dziewczynka zgwałcona w nadmorskiej wieży. 18-letni sprawca został zatrzymany i zwolniony za kaucją [FOTO]

Dziewczynka w wieku 11 lat została zgwałcona w nieczynnym wiatraku w wiejskiej, nadmorskiej miejscowości na Isle of Portland, w angielskim hrabstwie Dorset.

O gwałt podejrzany jest 18-latek z Wielkiej Brytanii. Policja poinformowała, że aresztowano nastolatka, ale wypuszczono go za kaucją.

18-latek zaczepił dziecko na ulicy. 11-letnia mieszkanka miejscowości Easton na Isle of Portland spacerowała z 14-letnią przyjaciółką, kiedy spotkała podejrzanego mężczyznę, który przejeżdżał w pobliżu na rowerze. Wszyscy troje podążyli ścieżką do opuszczonego kamiennego wiatraka, gdzie doszło do gwałtu.

Policja nie podaje szczegółów, nie wiadomo więc, gdzie w tym czasie była 14-koleżanka ofiary. Wiatrak jest jedną z dwóch w okolicy budowli klasy II, dostępnych do zwiedzania.

Gwałt na dziewczynce wstrząsnął lokalną społecznością. – Rozumiemy, że incydent ten wzbudził obawy społeczności lokalnej, ale chciałbym uspokoić członków społeczeństwa, że ​​prowadzimy szeroko zakrojone dochodzenie w związku z tym zdarzeniem – mówi inspektor Wayne Seymour z policji w Dorset.

Jak dodaje, ofiarę wspierają specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, mieszkańcy mogą zaś zwracać się do władz z wszelkimi obawami. Policja apeluje do trzech osób, które miały znajdować się w pobliżu miejsca zbrodni, o ujawnienie się i złożenie zeznań.

Źródło: thesun.co.uk