Była o krok od głównej nagrody w „Milionerach” TVN! Pytanie za pół miliona okazało się za trudne

Pani Joanna Szczudlik-Kowalczyk, stomatolog z Legnicy, była o krok o pytania za milion złotych w „Milionerach”. Nie poradziła sobie jednak z pytaniem, ile średnio śliny wytwarza krowa.

Wcześniej pani Joanna trafiła na pytanie o słynną piosenkę „Somebody That I Used to Know” belgijsko-australijskiego muzyka Gotye z gościnnym udziałem nowozelandzkiej Kimbry. W 2011 roku był to prawdziwy hit, a teledysk piosenki ma dziś ponad 1,2 miliarda wyświetleń na YouTube.

W pytaniu za 250 tysięcy złotych, uczestniczka usłyszała: „Jaki deseń powoli pokrywa ciała Gotye i Kimbry, kiedy śpiewają „Somebody That I Used To Know”?”

A: drobniutka łączka

B: czarno-białe pasy

C: duże i małe koła

D: kolorowe trójkąty

Po kilku chwilach zastanowienia, pani Joanna słusznie zaznaczyła odpowiedź D. Miała zatem na koncie ćwierć miliona złotych. Do głównej wygranej brakowało jej jedynie dwóch poprawnych odpowiedzi.

Wówczas trafiła na pytanie o produkcję śliny przez krowę. „Człowiek wytwarza średnio litr śliny na dobę. A krowa?”

A: podobnie

B: 15 litrów

C: 150 litrów

D: 1500 litrów

Pytanie warte było 500 000. Pani Joanna miała spory dylemat przy wyborze odpowiedzi, a wszystkie koła ratunkowe wykorzystała przy wcześniejszych pytaniach. Ostatecznie postanowiła nie ryzykować i zachowała gwarantowaną sumę w wysokości 250 000 zł. Prawidłowa odpowiedź to C.