Donald Trump ujawnia na Twitterze tajemnicę państwową. Tego nikt nie powinien zobaczyć [FOTO]

Donald Trump zamieścił na Twitterze wpis dotyczący wypadku irańskiej rakiety. Załączył także zdjęcia ze zdarzenia. Rzecz w tym, że nie powinny one trafić do szerszej publiczności, gdyż ujawniły one, jak dokładne są materiały z satelitów szpiegowskich USA.

– Stany Zjednoczone Ameryki nie brały udziału w katastrofalnym wypadku podczas ostatecznych przygotowań do uruchomienia Safir SLV Launch w Semnan Launch Site One w Iranie. Życzę Iranowi wszystkiego najlepszego i powodzenia w ustalaniu, co wydarzyło się w Site One – napisał na Twitterze prezydent USA.

Kastrofa rakiety typu Safir to już trzeci incydent związany z wynoszeniem ładunku na orbitę w tym roku. – Przepisy USA zabraniają zdjęć komercyjnych w rozdzielczości lepszej niż 0,25 metra i ograniczają je do określonych długości fal – powiedział dla Forbes jeden z ekspertów.

Zdjęcia pokazują, że amerykańskie satelity wojskowe są znacznie dokładniejsze aniżeli komercyjne. Zdjęcia zostały bowiem zrobione z 328 km. Co ciekawe, satelita, który wykonał zdjęcia, ma lustro o wielkości 2,4 m, a więc podobne do tego, które zostało zastosowane w teleskopie Hubble’a.

Ujawnienie zdjęć może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Dzięki temu państwa, dla których USA nie są sojusznikiem, mogą przekonać się jaką technologią dysponuje tamtejsza armia i służby.

I simulated the view from USA 224 (ADVANCED CRYSTAL optical reconnaissance satellite) towards the #Iranian launch platform. Simulation is for 09:44:23 UT when sat was at 43.97 deg elevation, azimuth 194.7 deg.

Simulation & real image compared:@mhanham @trbrtc @nktpnd @cgbassa pic.twitter.com/qURATXpfuU — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) August 31, 2019

Źródło: Twitter, wp.pl