Gigantyczny SKANDAL w NFZ! Miliony na pensje w centrali. A nie ma pieniędzy na podstawowe potrzeby

W czasie kiedy Polska służba zdrowia zmaga się z potwornymi problemami, w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przyznawane są gigantyczne premie. Od 2018 roku na nagrody poszło ponad 10 milionów złotych!

Stan polskiej służby zdrowia jest opłakany, co przyzna każdy, kto miał z nią do czynienia. Brakuje środków na podstawowe środki, ale przede wszystkim na pensje lekarzy i pielęgniarek. To jednak nie powstrzymuje urzędników, przed przyznawaniem sobie gigantycznych premii.

– W 2018 roku w Centrali NFZ wypłacono w ramach nagród 409.000 zł oraz 7.786.766 zł w ramach premii, a w 2019 roku odpowiednio – 59.150 zł i 1.328.842 zł – podało Biuro Komunikacji Społecznej w centrali NFZ. To oznacza, że na premię przeznaczono ponad 9 milionów złotych, a na nagrody przeznaczono kolejne blisko pół miliona złotych.

To wszystko przy gigantycznych brakach w służbie zdrowia i dosłownej niestety śmierci wielu pacjentów w kolejkach. Mimo długiego czasu oczekiwania do lekarzy, których brakuje, NFZ uznał, że premię się nie należą. To oczywiście jedynie dodatek do i tak przecież wysokich pensji urzędników.

– Nagrody wypłacane są pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do realizacji zadań Funduszu – tłumaczy biuro prasowe NFZ.

Źródło: se.pl