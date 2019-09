Jakimowicz ostro o Niemcach i II Wojnie Światowej: „Mam łzy w oczach! To nie byli żadni naziści tylko Niemcy!” [VIDEO]

Przed chwilą mieliśmy obchody i rocznicę 1 września, napaści nie żadnych hitlerowców, tylko Niemców na Polskę. Bo to Niemcy napadali na Polskę, a nie żadni hitlerowcy – mówił Jarosław Jakimowicz komentując sprawę roszczeń i ustawy 447.

Aktor w specjalnym programie na żywo odpowiadał na pytania widzów. Jedno z nich dotyczyło kwestii roszczeń żydowskich oraz ustawy 447 i podejścia Polaków do tych kwestii.

Jakimowicz zauważył, że jego zdaniem absurdalnym pomysłem jest fakt, iż rząd amerykański ma w imieniu Żydów zgłaszać roszczenia do Polaków.

Ja rozumiem, że na tych terenach również mieszkali Żydzi, którzy mieli swoje dobra. Ale teraz za te dobra, które zniszczyli Niemcy, to Polski rząd i ta Polska o której się mówi, że ma taki fajny rozwój […] Pan Grzywka będzie nam machał palcem, żebyśmy my się rozliczali, za nieswoje zbrodnie. Dla mnie to jest trochę chore – mówił z ewidentnym oburzeniem Jarosław Jakimowicz.

W rozmowie pojawił się również temat Niemców i prowadzonej przez nich polityki historycznej. Zdaniem aktora, po ostatnich dniach łatwo zauważyć, że skutecznie próbuje się wmawiać światu, że winni są „jacyś hitlerowcy”.

Miliony dolarów, euro i marek niemieckich zostały wydane na to, żeby nam mydlić oczy. Niemcy zbombardowali, zniszczyli, okradli […] Ja mam naprawdę łzy w oczach, gdy widzę, naszą piękną Warszawę, która wygląda … nie wygląda. Słyszę o tych setkach tysięcy ofiar – skomentował dobitnie aktor.

Źródło: Youtube.com/wRealu24 / NCzas.com