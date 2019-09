„Gazeta Wyborcza” kłamie na temat Konfederacji! Janusz Korwin-Mikke prostuje fałszywe informacje

To już pewne – w wyborach jesiennych wystartuje pięć ogólnopolskich komitetów, z czego jedynym prawicowym będzie KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Co ciekawe, krótki czas nie tylko wyeliminował inne ugrupowania z ogólnopolskiej rozgrywki, ale też okazało się, że ugrupowanie zebrało połowę wymaganych list szybciej, niż Koalicja Obywatelska.

– „Gazeta Wyborcza” podała, że „Banda Czworga” oczywiście zebrała niezbędne podpisy, natomiast z KONFEDERACJĄ to do ostatniej chwili nie było wiadomo. Tymczasem KONFEDERACJA miała je dwa dni wcześniej, a w momencie oddawania tekstu do druku miała zarejestrowane 24 listy, a PO 23 – zauważył na Twitterze Janusz Korwin-Mikke.

Z kolei poseł Konfederacji Jacek Wilk zwrócił uwagę, że starania PiS, by „załatwić” jedyną prawicową alternatywę w tych wyborach poprzez ogłoszenie krótkiego terminu na zbiórkę podpisów przyniosło odwrotny efekt.

– Konfederacja zarejestrowała 21 list okręgowych, co oznacza że jesteśmy komitetem ogólnokrajowym i startujemy w całej Polsce! PiS robił, co mógł żeby nam się nie udało – dając rekordowo krótki czas na zbiórkę podpisów, ale efekt był odwrotny: rekordowa mobilizacja działaczy i sympatyków; zebraliśmy kilkaset tysięcy podpisów w niewiele ponad dwa tygodnie – podkreślił Wilk na Twitterze.

– Jest też inny BARDZO WAŻNY efekt tych poczynań partii rządzącej: w tych wyborach wystartuje rekordowo mała liczba komitetów wyborczych – napisał jeden z liderów Konfederacji.

Krzysztof Bosak podkreślił zaś, że Konfederacja „szybciej uzyskała status komitetu ogólnopolskiego (skuteczna rejestracja 21 okręgów) niż @KObywatelska/@Platforma_org”. – Pokazuje to, że nasi działacze zebrali więcej podpisów oraz wykazali więcej profesjonalizmu w wypełnieniu dokumentów – zaznaczył lider Konfederacji.

Dodał potem, że „w trwającym od grudnia procesie negocjacji zarówno @RuchNarodowy jak i @Partia_KORWiN od początku podkreślały, że są jedynymi środowiskami niezależnej prawicy zdolnymi do samodzielnego startu”.

– Szkoda, że wielu liderów i potencjalnych partnerów nie wykazało się wystarczającym realizmem. Niestety w wielu przypadkach środowiskowe czy pokoleniowe ambicje wzięły górę. Wielu liderów miało problem z podporządkowaniem się przywództwu złożonemu w większości z 30-latków – zauważył Bosak.

