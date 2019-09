Koniec prawdziwej motoryzacji! Nawet Porsche zaprezentowało swój pierwszy samochód elektryczny. A co z milionem aut elektrycznych obiecanych przez Morawieckiego?

Niemiecki producent luksusowych pojazdów sportowych Porsche zaprezentował swój pierwszy elektryczny model Taycan, który ma kosztować około 90 tys. dolarów. Produkcja pojazdu z zasięgiem 500 km ma wystartować pod koniec 2019 r.

Elektryczny pojazd od Porsche ma odegrać główną rolę w transformacji koncernu Volkswagen, do którego należy Porsche, w światowego lidera sprzedaży pojazdów z napędem zero lub niskoemisyjnym.

Po nieudanym debiucie e-Trona, elektrycznego modelu siostrzanej marki Audi, Taycan ma być punktem zwrotnym w zmaganiach rynkowych VW z Teslą.

Debiut e-Trona, który ma konkurować z Teslą Model X, został zakłócony opóźnieniami i akcjami przywoławczymi. Planowane rozpoczęcie sprzedaży przesunięto z końca 2018 r. na początek 2019 r. Założyciel i dyrektor generalny amerykańskiego koncernu Elon Musk w tym czasie poszerzył swoją europejską ofertę o najtańszy w gamie Model 3. Zgodę na jego europejską sprzedaż Tesla otrzymała w styczniu.

Zgodnie z założeniami VW, produkcja zarówno Porsche Taycana, jak i przeznaczonego na masowy rynek VW ID.3 zostanie uruchomiona pod koniec 2019 r. Niemiecki koncern motoryzacyjny na rozwój pojazdów z napędem elektrycznym we wszystkich kategoriach cenowych przeznaczył 33 mld dolarów.

Na zakup elektrycznego sedana od Porsche zapisało się do tej pory 30 tys. klientów, dokonując przedpłaty. W środę producent ze Stuttgartu ma zaktualizować tę liczbę. Według Bloomberga, Taycan może szybko wyprzedzić wyniki sprzedażowe modelu 911, który przez dekady zapewniał marce dobre wyniki finansowe.

Udoskonalony technologicznie Taycan będzie konkurować ze starzejącym się Modelem S Tesli. Mercedes-Benz, Jaguar podobnie jak Audi postawiły na na elektryfikację wybranych SUV-ów.

Spółka matka Porsche, Grupa VW, zaangażowała się w projekt Ionity, który realizuje wdrażanie sieci szybkich ładowarek zlokalizowanych przy europejskich autostradach. Czterominutowe ładowanie baterii w Taycanie pozwala uzyskać zasięg 100 km. Maksymalny zasięg pojazdu to 500 km – wskazał Bloomberg.

W elektrycznym modelu Porsche klienci mają znaleźć poziomy duży ekran dotykowy, z wydzielonym panelem sterowania oraz system informacyjno-rozrywkowym ze zintegrowanym oprogramowaniem Apple Music.

A kiedy my doczekamy się zapowiadanego przez premiera Morawickiego polskiego samochodu elektrycznego?

– To, czy polski samochód elektryczny będzie teraz, czy za dwa lata, to są kwestie drugorzędne w stosunku do programu 500+, w porównaniu do emerytury plus – stwierdził ostatnio premier.

Ocenia się, że komunikat ten powinien mocno zaniepokoić zarząd spółki ElectroMobility, który zaprezentował niedawno gotową platformę dla elektryka segmentu C i ujawnił, iż ma już pierwszego klienta…

Źródło: PAP