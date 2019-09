Kurdej-Szatan wyrzucona z TVP ma zupełnie nową pasję! Nie uwierzycie, czym teraz się zajmuje [VIDEO]

View this post on Instagram

Cześć kochani ❤️ Co powiecie na taki duet w Tańcu z Gwiazdami? 💕 Janek doprowadził już kilka razy do kryształowej kuli swoje partnerki. Z kim by Basia nie tańczyła i tak trzymamy kciuki ❤️. Więcej informacji będzie podawana na bieżąco . #barbarakurdejszatan#kurdejszatan#tanieczgwiazdami#kurdejszatan#kiss#fanclub#@kurdejszatan#@kurdejszatan#actress#polishactress#polskaaktorka# . Oficjalny profi Basi to @kurdejszatan 🧡