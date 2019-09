Leszek Bubel to ukryta opcja rządu? Startuje na senatora i to w okręgu, w którym PiS nie wystawia oficjalnie kandydata

– Leszek Bubel jako pierwszy został zarejestrowany jako kandydat w wyborach do Senatu w okręgu olsztyńskim – informuje „Rzeczpospolita”. Podkreślono też, że „jest to jedyny okręg, w którym swojego kandydata nie wystawia Prawo i Sprawiedliwość”.

Leszek Bubel to z pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości w polskiej polityce. Z zawodu jest złotnikiem.

Lewica nazywa Bubla „naczelnym antysemitą III RP”. W ramach Polskiej Partii Narodowej tworzył nawiązujące do Rzeczpospolitej Szlacheckiej oraz średniowiecznego państwa polskiego spoty. Wielokrotnie pojawiał się w nich wątek żydowski.

Jest autorem także wielu treści, których nie lubią środowiska filosemickie, jak np. „Jak rozpoznać Żyda”, „Prawda o żydowskich mordach rytualnych”, „Polsko-żydowska wojna na krzyże”. Tworzył także piosenki z kontrowersyjnym przekazem, np. „Obrzezaj się” czy „Longinus Zerwimycka”.

Co ciekawe, został kiedyś posłem. Do Sejmu trafił z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Potem bezskutecznie próbował trafić do Sejmu. Ostatnio kandydował z ramienia KWW Zbigniewa Stonogi w okręgu szczecińskim, jednak ta lista została wyrejestrowana.

Jego przeciwnikami o fotel senatora będą Andrzej Maciejewski z KW Prawica, Jarosław Słoma z KO i niezrzeszona Lidia Staroń. – Jest to jedyny okręg, w którym swojego kandydata nie wystawia Prawo i Sprawiedliwość – zaznacza „Rzeczpospolita”.

– Tam startuje niezależna Lidia Staroń, a my nie wystawiamy kandydata. Nie będziemy z nią rywalizować – powiedział „Onetowi” zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.

Źródło: rp.pl