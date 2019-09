Piękny hołd dla Woźniak-Staraka w kultowym serialu TVN. Tomasz Karolak zdradza szczegóły

Tomasz Karolak wyjawił jak twórcy serialu „39 i pół tygodnia” czyli kontynuacji kultowego „39 i pół” uczcili pamięć Piotra Woźniaka-Staraka, którego firma Watchout Studio wyprodukowała kontynuację serialu.

Piotr Woźniak-Starak to producent filmowy, który zginął w wypadku łodzi na jeziorze Kisajno w warmińsko-mazurskiem. Jego firma Watchout Studio wyprodukowała kontynuację serialu „39 i pół”. Twórcy oddali hołd zmarłemu miliarderowi.

Tomasz Karolak zdradził w wywiadzie, że jedna ze scen ostatniego odcinka może być odczytywana jako testament Woźniaka-Staraka.

„Na początku chcę powiedzieć, że śmierć Piotra Woźniaka-Staraka bardzo nami wstrząsnęła. Ja przebywałem wtedy z rodziną na urlopie i właściwie nie mogliśmy przejść nad tym do porządku dziennego i śledziliśmy informacje dotyczące Piotra po kilka godzin dziennie. Mieliśmy z Piotrem i Watchoutem jakieś plany.

Myślę, że serial “39 i pół” może stać się pewnym testamentem, szczególnie piosenka, którą wykonuje w finale, która jest utworem dla córki. Kiedy nagrywaliśmy tę piosenkę, to mówiłem producentom, że to jest jakiś taki utwór za poważny. Że jest to ballada rockowa, ale ta treść jest za głęboka. To jest o miłości, do kobiety. I myślę, że wszyscy, którzy posłuchają tej piosenki będą wiedzieli o co mi chodzi. Pierwsze słowa tej piosenki brzmią: “A kiedy już nadejdzie czas i sama pójdziesz dalej w świat… będę przy Tobie. W deszczu, w chmurach… będę przy Tobie”. Niech ten serial, który opowiada o walce z tym nieuchronnym, będzie takim testamentem. Tak bym chciał.”

Karolaka rozczarowało to jak polski showbiznes zachował się wobec śmierci producenta.

„Natomiast oczywiście ta śmierć nami wstrząsnęła, ale chyba chciałbym, żeby bardziej nas zmieniła. Żeby zmieniła nasze myślenie o polskim show-biznesie. Który poprzeżywał, poprzeżywał, takie mam wrażenie, a potem sobie dalej idzie tą taką dziwną ścieżką.”

Źródło: Jastrząb Post