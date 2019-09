Skandaliczne zachowanie motocyklisty w Lubinie! Walnął w wózek dziecięcy i pojechał dalej [VIDEO]

– Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Lubinie. Motocyklista uderzył w wózek z dzieckiem, który przez pasy dla pieszych prowadziła 78-letnia kobieta – informuje RMF FM. Sprawca zbiegł z miejsca wypadku.

Do zdarzenia doszło w Lublinie na Dolnym Śląsku. Przez przejście dla pieszych przechodziła starsza kobieta prowadząc dziecięcy wózek. W nim zaś znajdowała się czteromiesięczna wnuczka.

Przez przejście dla pieszych w momencie, gdy kobieta już była na pasach, wjechał rozpędzony motocyklista. Nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie i uderzył z dużą prędkością w prowadzony przez nią wózek.

Zamiast się zatrzymać, albo zawrócić, odjechał z miejsca zdarzenia.

– Choć sytuacja wyglądało bardzo groźnie, na szczęście ani dziecku, ani jego babci nic poważnego się nie stało. Całą sytuację nagrał kamerą samochodową świadek zdarzenia, który przekazał nagranie policjantom. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, mundurowi ustalili, że podejrzanym o ten czyn jest 26-letni mieszkaniec Lubina – powiedział sierż. szt. Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji.

Prowadzący pojazd nie miał uprawnień do kierowania motorem. 26-letniemu motocykliście grozi kara grzywny nawet do 5 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów do trzech lat.

Cudem uratowana 4 miesięczna dziewczynka w wózku, potrącona na przejściu przez motocyklistę w Lubinie! Wózek prowadziła 78-letnia babcia dziecka. Nikomu nic poważnego sie nie stało. Motocyklista zbiegł z miejsca wypadku, po zatrzymaniu okazało się, że to 26 latek bez uprawnień!! pic.twitter.com/VtkLL5naY5 — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) September 3, 2019

