Śmiertelny wypadek w Krakowie. Wszystko nagrały kamery monitoringu [VIDEO]

Ignorowanie podstawowych zasad ruchu drogowego, a konkretnie wskazań sygnalizacji świetlnej, doprowadziło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym w Krakowie. Wszystko nagrały kamery monitoringu.

28 sierpnia br. około godziny 22.00 na skrzyżowaniu ulic Zielińskiego, Kapelanka, Monte Cassino doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego.

W wyniku zderzenia skody i citroena śmierć poniosła 25-letnia pasażerka skody. Według wstępnych ustaleń, 23-letni kierowca skody nie zastosował się do wskazań sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Na opublikowanym przez policję zapisie z kamer miejskiego monitoringu widać moment zderzenia pojazdów. Niedostosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej to cały czas jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych.

W 2018 roku z tej przyczyny doszło w Krakowie do 60 wypadków (w których zginęła 1 osoba, a 80 zostało rannych) i 244 kolizji. W pierwszym półroczu tego roku niedostosowaniem się do wskazań sygnalizacji świetlnej przyczyniło się do zaistnienia 26 wypadków (w których rannych zostało 38 osób) oraz do 103 kolizji.

Wypadek śmiertelny na ul. Kapelanka i Monte Cassino w Krakowie. Nagranie z monitoringu – ku przestrodze. https://t.co/hQf3DxMyaR pic.twitter.com/PBAVNC2b4n — Małopolska Policja (@kwpkrakow) September 4, 2019

Źródło: malopolska.policja.gov.pl