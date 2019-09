Grzegorz Braun apeluje do mediów: „Wiem, że mają państwo nad sobą swoich szefów, ale pokazujcie to, co jest już faktem. O nic innego nie prosimy”

Podczas konferencji prasowej prezentującej „jedynki” Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu, z apelem do obecnych na niej dziennikarzy zwrócił się Grzegorz Braun. Reżyser filmowy poprosił, by wchodząca w decydującą fazę kampania wyborcza była relacjonowana przez media w sposób rzetelny i uczciwy.

– Wspaniała to chwila, jesteśmy w półfinale, ale przed nami dopiero krew, pot i łzy. Kampania krótka, miejmy nadzieję, że skuteczna. Do zobaczenia 13 października przy urnach. Nie tylko w charakterze głosujących, także w charakterze kontrolujących. Pilnuj wyborów – to hasło, które podnosimy – rozpoczął Braun.

Następnie polityk, który będzie „jedynką” Konfederacji w Rzeszowie, zwrócił się z apelem do mediów o uczciwe relacjonowanie kampanii wyborczej.

– Do reprezentantów mediów, tak licznie dziś zgromadzonych, prośba. Sytuacja jest jasna. Konfederacja, tak totalnie zamilczana, skreślona, wypchnięta poza margines marginesu poprawnego życia politycznego, staje w szranki wyborcze – powiedział.

– Wiem, że mają państwo nad sobą swoich szefów, redaktorów zamawiających w ośrodkach informacji i dezinformacji, które reprezentujecie, ale macie też swoje zawodowe sumienie. Nie dopuśćcie do tego, żeby ta kampania wyborcza rozgrywała się wyłącznie w czworokącie układu okrągłostołowego – kontynuował Braun.

– Pokazujcie to, co jest już faktem. O nic innego nie prosimy. Tylko o obiektywizm, notowanie tego, co jest rzeczywistością polityczną, a rzeczywistością jest fakt reprezentowania antysystemu jedynie przez Konfederację – zakończył Braun.

Podczas konferencji prasowej Konfederacja zaprezentowała wszystkich liderów 41 okręgów wyborczych.