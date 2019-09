Huragan Dorian zbliża się do wybrzeży USA. Jego siła znów rośnie

Huragan Dorian ponownie staje się coraz silniejszy. Obecnie znów ma kategorię trzecią w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona i zbliża się do południowo-wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych – poinformowało w czwartek amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

Według NHC prędkość wiatru wrosła do 185 km/godz. Huragan zbliża się do Georgii i zagraża amerykańskim wybrzeżom aż po południowo-zachodnią Wirginię.

Obecnie znajduje się ok. 168 km na południe od Charleston w Południowej Karolinie i przesuwa się na północ.

Największe zagrożenie stanowić będzie fala sztormowa i intensywne opady deszczu, które mogą prowadzić do zalewania terenów, zwłaszcza tych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Atlantyku.

Life-threatening storm surge and dangerous winds are expected along portions the coasts of Georgia, South Carolina, and North Carolina, and portions of southeast Virginia and the southern Chesapeake Bay, regardless of the exact track of Dorian's center. pic.twitter.com/KRBvFmlpdF

— National Weather Service (@NWS) September 5, 2019