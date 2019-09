Jasnowidz Jackowski, który odnalazł Piotra Woźniak-Staraka: „Skontaktował się ze mną mój zmarły przyjaciel”. „Opisał jak wygląda TAMTEN ŚWIAT” [VIDEO]

22 lipca 2019 odszedł redaktor naczelny miesięcznika „Nieznany Świat” – Pan Marek Rymuszko. Publicysta był przyjacielem jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego – czyli osoby, która odnalazła ciało Woźniaka-Staraka – i ponoć skontaktował się z nim po śmierci. Jasnowidz dowiedział się od zmarłego jak wygląda TAMTEN ŚWIAT.

Dwa tygodnie po śmierci publicysty Jackowski dodał na YouTubie wideo w którym opowiada o tym jak zmarły przyjaciel się z nim skontaktował i opowiedział mu jak wygląda tamten świat.

Jackowski pod wpływem Rymuszki przypomniał sobie inną sytuację w której skontaktował się z nim zmarły. Była to dziewczynka, która również próbowała opowiedzieć Jackowskiemu jak jest po tamtej stronie.

Poczułem Pana Rymuszkę. Poczułem jakby on mi w myślach powiedział: przypomnij sobie tą kobietę, która siedział u ciebie w kuchni wersalce i płakała i pytała o zmarłą córkę […] TO NIE BYŁA MOJA MYŚL. Ja poczułem Rymuszkę. ON mi to powiedział” – mówi Jackowski na nagraniu.

„Fundacja Nautilus” skontaktowała się z Jasnowidzem, a następnie opracowała wykaz zdań, które płyną z przekazu zmarłego Rymuszki i mówią o tym jak wyglądają zaświaty.

Poniżej to opracowanie (pisownia oryginalna):

„Tutaj jest pogoda… jak romantyzm!”

„To jest biała przestrzeń, można myślą wykreować dowolne rzeczy wokół… dowolne światy!”

„W tej przestrzeni może być wszystko…”

„Chodzi o pogodę, to jest mgła – patrząc w niebo widzimy pewną niepogodę, a w rzeczywistości jest inaczej!”

„Nie martw się – to wszystko jest zaplanowane.”

„Czuje siłę, młodość, moc… czuję tutaj rześkość!”

„Pomyślisz i tak jest…”

„Powracamy tam… powracamy!”

„Jak tam było? Tam było rześko – to najlepsze słowo, aby opisać uczucie bycia tam.”

„Przypomnij sobie tę kobietę, która płakała w kuchni. Mamo jest mi tu dobrze – mówił duch córki do matki. Mamo jestem tutaj z [imię jej ojca]. I ty tu wrócisz. I będziemy razem!”

„Nie stworzysz nic więcej niż posiadasz wewnątrz siebie…”

„Odchodzenie to nie jest pójście w kosmos! Nieba nie ma w kosmosie, niebo jest w głębi ciebie, w głębi każdego z nas. Umieranie, to jest wejście w swoją krainę wyobraźni. W tym życiu nie zdajesz sobie sprawy z tego, że jesteś w tamtym świecie.”

„Wszyscy jesteśmy wyobraźnią. Wówczas wracasz do świata wyobraźni.”

„My nie idziemy do tamtego świata… my w nim jesteśmy!”

„To jest wracanie cały czas tam, gdzie jesteśmy. Złudą jest ten świat. Nasza świadomość jest kluczem do zrozumienia, ale ty w tym miejscu gdzie jesteś tego nie pojmiesz. Trzeba być tu, aby zrozumieć!”

„Podróżujemy w naszej jaźni. To cudowne!”

„My z tamtego świata w ogóle nie wyszliśmy.”

„My nawet nie wracamy… można powiedzieć, że jesteśmy w tym świecie cały czas.”

„Jak wyglądała śmierć? Stałem nagle przed drzwiami do mojego mieszkania, ocknąłem się i… wtedy wróciłem do prawdziwego domu!”

Z przekazu wynika, że zaświaty to miejsce w którym siłą umysłu możemy kreować rzeczywistość… Czy to możliwe by jasnowidz naprawdę skontaktował się ze zmarłym publicystą? Należy pamiętać, że z jego „zdolności” korzysta czasem nawet policja. Na dodatek to on wskazał miejsce w którym znajduje się ciało Piotra Woźniaka-Staraka…

Źródło: YouTube, Fundacja Nautilus