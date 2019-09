Król disco-polo uczy Pawła Kukiza jak PIĆ ALKOHOL. Sławomir Świerzyński daje „nowemu ludowcowi” złote rady

Sławomir Świerzyński to lider Bayer Full i pierwszy król disco polo, którego w późniejszych latach miał zdetronizować Zenek Martyniuk. Świerzyński to jednak nie tylko piosenkarz, ale również wieloletni działacz PSL-u. Z partią rozstał się dopiero wtedy, kiedy radykalnie skręciła w lewo. Teraz postanowił poduczyć Pawła Kukiza – czyli nowy nabytek ludowców – jak pić alkohol.

Świerzyński porzucił ludowców gdy ci sprzymierzyli się z Koalicją Europejską w skład, której wchodziła Platforma i jej lewicowi satelici. Dziś lider Bayer Full krytykuje „Nowe PSL”, choć przecież działał w tej partii dwadzieścia lat.

– Jestem człowiekiem Pawlaka, a on nie pochwala tego, co się dzieje – wyjaśnił redakcji Super Expressu Świerzyński. – Jestem ze wsi, wiem czego chcę. A ci, co rządzą, mają ziemię tylko w doniczkach na oknie – mówi dalej muzyk.

Discopolowiec nie wierzy w to, że PSL będzie w stanie odbić z powrotem w prawo. Małżeństwo PSL z K’15 – czyli Kosiniaka-Kamysza z Kukizem, bardzo nowocześnie – uważa za związek „z wyboru” a nie z miłości.

– Potrzebowali go, żeby na opolszczyźnie i w innych okręgach, gdzie PSL nie brało mandatów, cokolwiek ugrać. Kukiz nie ma swoich struktur, żeby zebrać podpisy i w ogóle kandydować – twierdzi Świerzyński.

Dla „Króla discopolo” Paweł Kukiz jest jak Janusz Piechociński. – Tamten też przysięgał, na kolanach klękał i opowiadał, że nas nie zdradzi – mówi Świerzyński.

– Jest taka piosenka: nie pij tyle, nie pij tyle – powiedział muzyk na temat słynnych „piątkowych porwań” lidera K’15, kiedy to pisał w swoich mediach społecznościowych m.in. o „masturbującym się Korwinie” czy „odbycie Kornela” (chodziło o Kornela Morawieckiego, ojca premiera – przyp. red.).

Czy Paweł Kukiz posłucha rady bardziej obytego w kręgach ludowców Świerzyńskiego, i na czas tego egzotycznego romansu odstawi alkohol?

