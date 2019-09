Na mapie Polski pojawi się nowe województwo! Zapowiedział to sam Jarosław Kaczyński

W czasie konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział utworzenie nowego województwa. Tak naprawdę będzie to jednak podział Mazowsza na dwa obszary – Warszawę i okolice oraz pozostałą część tego regionu. To już nie pierwszy taki pomysł.

– My chcemy, żeby te ziemie się rozwijały, my jesteśmy za polityką zrównoważonego rozwoju i to nie tylko w słowach, ale także w czynach. Robiliśmy to już w czasie naszych poprzednich rządów – mówił prezes PiS.

Kaczyński przekonywał również, iż zdaje sobie sprawę z „trudnego problemu województwa mazowieckiego, które z punktu widzenia przeciętnych dochodów jako całość jest bardzo wysoko ze względu na bardzo wysokie dochody w Warszawie”. Poziom życia w pozostałych miejscowościach jest jednak znacząco niższy.

– My tę sprawę będziemy chcieli załatwić, bo to nawet mimo pewnych posunięć w odniesieniu do UE, bo takie posunięcia zostały rzeczywiście podjęte, jest za mało. Po prostu trzeba będzie to zrobić w ten sposób, że będzie województwo Warszawa i okolice i województwo mazowieckie – powiedział.

W 2017 r. pojawił się projekt PiS, zgodnie z którym Warszawa wraz z okolicznymi gminami miałaby zostać przekształcona w stołeczny obszar metropolitalny. Reakcja ze strony lokalnych władz była jednoznaczna, były one przeciwne takiemu rozwiązaniu. W związku z tym, rząd wycofał się ze swoich planów.

