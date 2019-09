Napady na sklepy obcokrajowców RPA doprowadziły do kryzysu dyplomatycznego i zamknięcia ambasady w Nigerii [WIDEO]

Pomimo zaprzeczeń rządu RPA, by fala przemocy na ulicach Johannesburga i Pretorii miała „charakter ksenofobiczny”, podpalanie i okradanie sklepów prowadzonych w tych miastach przez obcokrajowców doprowadziło do napięć dyplomatycznych.

Zajścia uliczne w miastach RPA, bitwy z policją, płonące barykady z samochodów zaczęły się od ataków na sklepy i inne placówki prowadzone najczęściej przez Nigeryjczyków. Wiadomości o tym dość szybko dotarły do Lagos.

W odwecie ambasada Południowej Afryki w Nigerii miała otrzymać „groźby” zemsty. MSZ RPA poinformowało właśnie, że w związku z tym zdecydowało się na „tymczasowe zamknięcie” placówek dyplomatycznych w Lagos.

Johannesburg police fired rubber bullets and stun grenades after rioters broke into shops managed or owned by migrants on Monday pic.twitter.com/mQYdZDsgYL

— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 3, 2019