Nieoczekiwany efekt huraganu Dorian. To niewiarygodne co fale wyrzuciły na brzeg [FOTO]

Niszczycielski huragan Dorian, który spustoszył Bahamy, a na Florydę przygnał silne wiatry i ulewny deszcz, przyniósł ze sobą coś czego nikt się nie spodziewał. Fale Atlantyku wyrzuciły na brzeg półwyspu paczki z kokainą.

Policja z Melbourne na Florydzie została zaalarmowana przez jednego ze spacerujących po Paradise Beach Park, który zauważył dziwną paczkę wyrzuconą na plażę.

Paczka zawierała około jednego kilograma kokainy poinformował przedstawiciel lokalnej policji reporterom stacji KYTX-TV należącej do CBS. Przeprowadzone testy potwierdziły, że pakunek zawiera narkotyk.

Policja potwierdziła, że w okolicach Cocoa Beach znaleziono wiele podobnych paczek zawierających łącznie 25 kilogramów kokainy. Prowadzone jest śledztwo mające ustalić w jaki sposób narkotyki trafiły na plażę.

Wykorzystanie drogi wodnej jest jednym z kanałów przerzutu kokainy z Ameryki Południowej i Środkowej do USA. Wykorzystywane do tego są niewielkie łodzie motorowe, a nawet specjalnie przystosowane jednostki, których kadłub jest całkowicie zanurzony w wodzie, a nad jej powierzchnię wystają jedynie urządzenia niezbędne do dostarczania powietrza do silnika i dla załogi, czy nawigacji.

W ten sposób przemytnicy próbują uniknąć wykrycia jednostki za pomocą radarów oraz środków do prowadzenia obserwacji w podczerwieni czy obserwacji wizualnej.

Prawdopodobnie przemytnicy chcieli wykorzystać fakt, iż uwaga służb była skupiona na nadciągającym huraganie Dorian, ale nie docenili siły żywiołu, który zatopił ich łódź.

Źródło: CBS/nczas