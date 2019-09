Papież Franciszek znów szokuje: „To dla mnie zaszczyt, jeśli atakują mnie Amerykanie”

Papież Franciszek powiedział, że za „zaszczyt” uważa to, że „atakują” go Amerykanie. Tak w rozmowie z dziennikarzami w samolocie w drodze do Mozambiku skomentował ukazanie się książki na temat prób kwestionowania jego pontyfikatu.

Podczas spotkania z wysłannikami światowych mediów na pokładzie samolotu francuski watykanista Nicolas Seneze wręczył Franciszkowi swoją książkę „Jak Ameryka chciała zmienić papieża”, w której opisał zjawisko sprzeciwu części hierarchów i konserwatywnych środowisk w USA wobec niego.

Franciszek w reakcji na tę książkę stwierdził: „Dla mnie to zaszczyt, jeśli atakują mnie Amerykanie”.

„Ta książka to bomba” – dodał Papież, przekazując tom swym współpracownikom.

Słowa te wyjaśnił później dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni, który podkreślił: „W nieformalnym kontekście papież chciał powiedzieć, że uważa zawsze za honor krytykę, szczególnie, gdy pochodzi ona od cieszących się autorytetem myślicieli i w tym przypadku z ważnego kraju”.

Jak wyjaśniono zarazem, Papież już przeczytał recenzję książki, która ukazała się w środę we Francji.

źródło: PAP