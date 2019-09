Piekara mocno odleciał. Chcesz zagłosować na Konfederację? „Głosujesz na Schetynę i Biedronia”

Jacek Piekara, znany pisarz fantastyki postanowił zostać propartyjnym trollem? W odpowiedzi na wpis internauty na temat popierania jedynego prawicowego komitetu w skali ogólnopolskiej w nadchodzących wyborach napisał, że… głosuje na PO!

Jeden z anonimowych internautów na Twitterze zapowiedział oddanie głosu na Konfederację, ponieważ „Polska jest dla mnie najważniejsza i bezcenna”. – Nie dam się kupić za 500 czy inną jałmużnę. Polskę ma się w sercu a nie na koncie w banku – czytamy we wpisie „króla szyderców”.

Jak się okazuje, wpis ten niesamowicie rozjuszył znanego fantastę, Jacka Piekarę. Poleciał jedną z najpłytszych propagandowych „argumentacji”, jakie istnieją.

– Oddając głos przeciw PiS nie głosujesz na żadną Konfederację, ale na Schetynę, Czarzastego, Biedronia i arbuzy z PSL – palnął Piekara.

Dziw bierze, że ludziom nie wstyd używać tego płytkiego „argumentu” że brak głosu na PiS to głos na PO. Nasz dziennikarz za to zauważył, że głos na PiS to „dosłownie głos na ludzi PO i nawet PZPR”.

– Smutne, że ten farmazon funkcjonuje nawet u osób, które zdawałoby się mają uporządkowane w głowie. Warto dodać, że głos na PiS to dosłownie głos na ludzi PO i nawet PZPR. Kto jest premierem? Doradca Tuska. Kto został szefem RMN? Były PZPR-owiec. Jak wygląda prawo do mordowania dzieci? Jak za PO. Co z przyjętą przez PO konwencją genderową? Zachowana. Co z 23% VAT? Trwa. Etc. – wyliczył na Twitterze Dominik Cwikła.

– Kto był ikoną „reformy sądów”? Członek PZPR i prokurator, który oskarżał opozycjonistów w PRL w czasie stanu wojennego – dodał.

